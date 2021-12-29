О милая и драгоценная деревенская жизнь! Какие преимуществы имеешь ты для людей, ищущих блаженства своего не в честях и достоинствах высоких, не в роскошах и богатствах огромных, но в том, в чем сама натура его положила, и в таких вещах, которые скорей и удобнее всех прочих ему оных доставить могут!

Как выгодна ты для тех, кои не влачат дни свои в праздности единой, не предают себя течению света и обыкновениям его и смотрят на все не одними телесными, но вкупе и умственными и душевными очами!



А. Т. Болотов

Наш гений места, ученый, агроном, философ