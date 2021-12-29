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+7 903 777-57-34
hello@bolotov.life
+7 903 777-57-34
hello@bolotov.life

Д И Ч Ь .   К О М Ф О Р Т .   К У Л Ь Т У Р А

Д И Ч Ь .   К О М Ф О Р Т .
К У Л Ь Т У Р А
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Дача для тех, у кого нет дачи. Мы находимся в Тульской области, в полутора часах от Москвы.
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КАК ДОБРАТЬСЯ
На машине
От МКАД 110 км по Симферопольскому шоссе (автомагистраль М2). Не пропустите поворот направо на Дворяниново через 10 км после въезда в Тульскую область (съезд после указателя на музей-усадьбу «Болотово», перед знаком Росавтодор).

Проезжайте через деревню Русятино и Дворяниново до пруда. Открытая парковка в двух шагах от Большого дома.

Координаты для навигатора:
54.6935 37.5577
Электричка + такси
Экспресс Москва — Тула ходит дважды в день и доставит вас до станции Тарусская (поселок Заокский) за 1 час 50 минут. Билеты продаются на сайте РЖД или в кассе Курского вокзала. Билеты нужно покупать заранее, места могут закончиться.

Обычные электрички ходят регулярно, но подольше, около 2,5 часов (билеты покупайте в кассе Курского вокзала по Курскому направлению).

От  Тарусской до Дачи вас минут за 20 довезет такси: в области работает Яндекс.Такси, Такси Maxim, частники берут пассажиров около станции.
Позвонить
+7 903 777 57 34
(c 10:00 до 22:00)
Приехать
Тульская область, Заокский район, деревня Дворяниново
Написать
hello@bolotov.life