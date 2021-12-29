Электричка + такси
Экспресс Москва — Тула ходит дважды в день и доставит вас до станции Тарусская
(поселок Заокский) за 1 час 50 минут. Билеты продаются на сайте РЖД
или в кассе Курского вокзала. Билеты нужно покупать заранее, места могут закончиться.
Обычные электрички ходят регулярно, но подольше, около 2,5 часов (билеты покупайте в кассе Курского вокзала по Курскому направлению).
От Тарусской до Дачи вас минут за 20 довезет такси: в области работает Яндекс.Такси, Такси Maxim, частники берут пассажиров около станции.